Sanità, la rivoluzione di Torre: nuovi vertici. Innocenti direttrice sanitaria, salta Valeri

Nuova direzione aziendale nell’Asl. Il direttore generale Marco Torre ha reso nota che alla guida della direzione sanitaria è stata nominata Barbara Innocenti, già direttrice degli ospedali riuniti dell’Aretino, del Casentino, della Valtiberina e della Valdichiana aretina. Biancamaria Rossi, già direttrice della zona distretto Alta Val d’Elsa, entra alla guida della direzione amministrativa aziendale. Confermata alla direzione dei servizi sociali Patrizia Castellucci. Rispetto alla squadra precedente, saltano i ruoli di vertice finora ricoperti da Antonella Valeri e Assunta De Luca.

Barbara Innocenti, laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Firenze, si è specializzata in Igiene e Medicina preventiva e ha conseguito un Master di II livello in management e sanità presso la Scuola superiore Sant’Anna di Pisa. Ha maturato una consolidata esperienza all’interno della Asl, ricoprendo diversi ruoli apicali. Biancamaria Rossi è laureata in Giurisprudenza all’Università di Siena. Nel corso della carriera ha seguito corsi di formazione manageriale, in particolare alla Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna e la Sda Bocconi, corsi di perfezionamento universitario a Siena, Firenze e Roma. Nel 1998 è entrata nel settore sanitario all’Aou senese. Dal 2021 a oggi ha guidato la zona distretto-società della salute Alta Val d’Elsa. Patrizia Castellucci ha conseguito la Laurea in Servizio Sociale alla Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Trieste e un master di II livello in Management dei Servizi Sociali. "Oggi la nuova squadra della Asl si rinnova con la nomina di figure professionali di alto valore, profonde conoscitrici della macchina aziendale grazie alla loro pregressa esperienza", spiega il dg Marco Torre.