Sandro Veronesi. Il Settembre Nero del premio Strega

Un premio Strega per l’ultimo giorno della settimana in compagnia del Foiano Book festival. A 700 anni dalla morte di Marco Polo, torna la rassegna letteraria che ospita autori e libri con un programma che, ispirato al "Milione", invita il pubblico a un’esperienza di esplorazione geografica, intellettuale ed emotiva. Oggi alle 17 ci sarà Sandro Veronesi due volte vincitore del Premio Strega con il suo ultimo libro "Settembre Nero". Fiorentino classe 1959, diventa architetto nel 1985, decidendo però quasi subito di dedicarsi interamente alla letteratura. Nel 1988 esordisce col romanzo Per dove parte questo treno allegro. Collabora intanto alla rivista "Panta – I nuovi narratori", pubblicando alcuni racconti, ed entra a far parte della redazione di "Nuovi Argomenti". Inizia anche a scrivere su "il manifesto" e l’"Unità", dando successivamente alle stampe una raccolta di articoli intitolata Cronache italiane. Al libro di taglio ne seguono altri: Occhio per occhio. La pena di morte in quattro storie (1992), Live (1996), e Superalbo (2002). Nella narrativa, la definitiva consacrazione di Veronesi arriva col romanzo La forza del passato (2000, premi Viareggio e Campiello) trasposto poi al cinema dal regista Piergiorgio Gay. Dopo un’incursione nel teatro con la riduzione di No man’s land, vince nel 2006 il Premio Strega con Caos calmo. Ha fondato con Domenico Procacci la casa editrice Fandango, della quale dirige la collana "Mine vaganti". Tra le altre sue opere più recenti si ricordano: XY (2010), la raccolta di racconti Baci scagliati altrove (2011), il romanzo Terre rare (2014), Non dirlo. Il Vangelo di Marco (2015), Cani d’estate (2018) e Il colibrì (2019) con il quale vince per la seconda volta il Premio Strega nel 2020. Al Foiano Book Festival Veronesi presenta il suo ultimo libro "Settembre Nero" (La Nave di Teseo). Prima di lui alle 16 arriva Gianni Micheli, musicista, attore e giornalista, a Foiano porta il suo originale libro "S.P.L.O.T. Sindacato delle Parole Libere dell’Ordine Telefonico". Alle 18 sarà la volta di Andrea Bindi poeta e pompiere con "Inquieto vivere". Chiusura alle 21 con Adelmo Cervi, figlio del celebre partigiano.

