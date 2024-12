San Giovanni ricorda Casprini a 20 anni dalla morte

Arezzo, 26 dicembre 2024 – Venti anni fa, a causa di un incidente stradale, moriva Arduino Casprini, storico presidente della Sangiovannese e grande imprenditore. Aveva, come gli è stato unanimemente riconosciuto, illuminazioni geniali, capacità e possibilità di rischiare, doti che ovviamente trasferi' anche nel calcio e nella sua società, di cui era stato prima giovane dirigente negli anni 70. E' stato uno dei tre più grandi Presidenti della storia azzurra, dopo Alfredo Merlini ed Ivo Giorgi lasciando purtroppo,na differenza dei due predecessori, molto di incompiuto nel suo attraversamento. Con Beppe Morandini, fidato collaboratore di tempi irripetibili, abbiamo spesso parlato di ciò che poteva essere e non è stato, tutto spazzato via in quella sera piovigginosa di Santo Stefano. La Sangio in serie B era un ipotesi non lontana dalla realtà.