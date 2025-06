San Giovanni. Le Liste Civiche temono la maxi rotatoria tra i due ponti

Arezzo, 27 giugno 2025 – Domani a San Giovanni sarà inaugurato "Il Cerchio Imperfetto", l'opera dell'artista Mauro Staccioli che ha trovato posto all'interno della rotatoria del Ponte Ipazia, grazie alla sponsorizzazione dell'imprenditore Dario Cecchini. I civici hanno preso spunto da questa nuova iniziativa per paventare quello che è, a loro dire, un rischio da scongiurare, ovvero la possibilità che torni d'attualità il progetto della maxi rotatoria tra i due punti, che accese il dibattito politico durante la legislatura Viligiardi. “A caval donato non si guarda in bocca, recita un vecchio proverbio - hanno sottolineato le Liste Civiche Sangiovannesi - Ed è il caso della nuova scultura dell’ artista Staccioli, donata da un imprenditore ( il macellaio-poeta Cecchini) che da poco si è insediato nella nostra città e al quale vanno i ringraziamenti per il bel gesto nei confronti della nostra comunità". Non ci addentriamo in disquisizioni sull’opera: l’arte è tale proprio perché ognuno si fa un’idea che non deve essere univoca - hanno proseguito i civici - Siccome però non siamo nati “ con l’anello al naso” ci viene un dubbio, suffragato dalle affermazioni della nostra prima cittadina Valentina Vadi nel corso dell’ultimo consiglio comunale straordinario e aperto al pubblico da noi richiesto sulla questione parcheggi. In tale occasione si è affermato che il problema parcheggi non esiste in città e che addirittura verranno ampliate le aree di sosta utilizzando una parte dei lungarni, restringendo la careggiata".

"E allora ci sorge spontanea una domanda: non è che si voglia far rientrare dalla finestra ciò che è uscito ( ben 9 anni fa!) dalla porta? - Si è chiesto il movimento civico - Non è che ci si sta attrezzando per fare nuovamente la proposta della maxi rotatoria tra i due ponti sull’Arno? Ci auguriamo che i nostri dubbi rimangano tali, altrimenti saremmo pronti a mobilitarci per evitare una nuova edizione del Piano del Traffico che insieme a tanti cittadini riuscimmo a bloccare nel 2016."