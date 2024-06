San Giovanni. L’amarezza di Lisa Vannelli

Arezzo, 11 giugno 2024 – "I risultati, seppur nell'amarezza di non aver portato la partita al ballottaggio, confermano che a San Giovanni l'unica alternativa possibile è affidata a uno schieramento civico comprensivo di tutte le liste che hanno sostenuto la mia candidatura". Lo ha detto Lisa Vannelli, candidata dell'Alleanza Civica per San Giovanni, arrivata seconda al primo turno delle elezioni amministrative, che hanno visto la vittoria del sindaco uscente. "Valentina Vadi ha avuto il merito di tenere insieme il proprio elettorato ed aver saputo cogliere l'opportunità offerta dalle due candidature presentate dal Movimento 5 Stelle e dal Centrodestra unito - ha detto Vannelli - Due schieramenti, quello progressista e quello del centrodestra, che hanno palesemente lavorato per consegnare nuovamente la città al Partito Democratico. Con una eccezione tuttavia: che se da un lato i progressisti hanno partecipato attivamente alla campagna elettorale proponendo una visione alternativa di città, il centrodestra non ha minimamente pensato a confrontarsi sui temi inerenti la nostra comunità, preferendo concentrare le proprie energie nel denigrare uno schieramento civico e di fatto non favorendo neppure la partecipazione elettorale".

"Al Sindaco Vadi i miei migliori auguri, con la consapevolezza che ha molto lavoro davanti a sè per cercare di portare fattivamente quelle prospettive di sviluppo, decoro e progresso sociale che fino ad oggi non ha saputo assicurare alla città - ha aggiunto - A tutti i Sangiovannesi che hanno dato fiducia a me ed al nostro progetto civico un ringraziamento, con la promessa che non deluderemo le vostre aspettative, rappresentandovi con serietà e trasparenza ogni giorno nei prossimi 5 anni. Un ringraziamento grande anche a tutti i candidati e i volontari che mi hanno accompagnata e sostenuta in questa straordinaria avventura, credendo ogni giorno nella nostra proposta di cambiamento. Siamo consapevoli della responsabilità che ci è stata affidata e continueremo a lavorare con la tenacia, la passione e la capacità di proposta che ci ha contraddistinto tutti questi anni. Noi, l'unica alternativa possibile", ha concluso Vannelli. Adesso si aprono cinque anni di opposizione. La candidata a sindaco, ovviamente, siederà sui banchi del parlamentino sangiovannese, che potrebbe essere convocato entro la fine di giugno.