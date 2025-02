San Giovanni. Da ieri gli ecoinformatori in azione nelle postazioni per la raccolta dei rifiuti

Arezzo, 04 febbraio 2025 – Da ieri mattina e per tutto il mese di febbraio, personale appositamente formato da Sei Toscana presiederà le postazioni di raccolta rifiuti nel comune di San Giovanni Valdarno e si occuperà di assistere i cittadini illustrando le corrette modalità di conferimento dei rifiuti e le indicazioni fondamentali su come differenziare adeguatamente i rifiuti, spiegando l’uso della 6 card e, soprattutto, l’utilizzo del nuovo cassonetto per l’indifferenziato. “Nei mesi e nelle settimane scorse - ha dichiarato il Sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi - come era già stato anticipato durante gli incontri nei quartieri, abbiamo provveduto a rinnovare tutte le batterie di cassonetti, con l’inserimento, in particolare, del cassonetto per la raccolta dell’indifferenziato dotato di limitatore volumetrico. Gli eco-informatori forniranno quindi informazioni precise e saranno di supporto ai cittadini”. Gli eco-informatori saranno nelle postazioni di raccolta del comune per tutto il mese di febbraio fino ai primi giorni di marzo, dal lunedì al sabato, secondo un calendario concordato dal Comune con Sei Toscana.

L’attività è iniziata questa mattina lunedì 3 febbraio partendo da via Vetri Vecchi (dalle 8 alle 9) per proseguire poi in via Fornaci Madii (dalle 9 alle 10) e in via Borro della Madonna (dalle 10 alle 11 di fronte al parcheggio, dalle 11 alle 12 nella strada interna e dalle 12 alle 13 all’interno del parcheggio) per finire poi in via Borro dei Barulli (dalle 13 alle 14). “Gli eco-informatori - ha continuato Vadi - torneranno nel territorio comunale la prossima primavera per fornire informazioni specifiche anche relative alla Tari. A partire dal 2026, infatti, al rifiuto indifferenziato sarà collegata direttamente la bolletta Tari. Un ringraziamento a Sei Toscana per l’efficace collaborazione in questo passaggio strategico verso la tariffa puntuale”. Sulla pagina Facebook del Comune sono pubblicate, giornalmente, le presenze degli eco-informatori nel territorio con orari e postazioni.

"Inoltre, per qualsiasi problema – ha commentato l’Assessore all’ambiente Laura Ermini – sono sempre presenti il numero verde e il sito da dove poter fare le segnalazioni. È molto importante tenere presente, e di questo parleremo negli prossimi incontri con la cittadinanza, che ogni volta che si apre il cassetto viene considerato un conferimento. Qual è l'obiettivo? Ridurre la quantità dell’indifferenziato riuscendo a mandare in riciclo la maggior quantità di carta, plastica, vetro, lattine e organico”. È a disposizione dei cittadini anche un video-tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori per il corretto conferimento dei propri rifiuti.