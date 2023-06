San Giovanni, arriva il camper psicologico per un progetto unico in Italia

Un psicologo su quattro ruote. Arriverà a San Giovanni sabato prossimo, grazie ad uno studio sperimentale dello StudioPsiche Firenze. Un camper di supporto psicologico che si fermerà in piazza Cavour dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 22.

Sarà l’evento di anteprima di un progetto a più ampio raggio che verrà messo in campo il prossimo 2024 dall’amministrazione comunale. Benessere, sostegno e cura della persona, della coppia, della famiglia e dei gruppi. Questi i servizi che saranno approntati. "Ho aderito con convinzione a questa iniziativa che mi è stata proposta – ha detto Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni Valdarno. – Psicologo on the road è uno strumento utile per la cittadinanza, soprattutto per i giovani, che negli ultimi anni, a causa della pandemia, hanno visto cambiare le proprie vite e la socialità tradizionale, sostituita con il distacco e l’allontanamento dagli altri. Ritengo sia un supporto importante che lavora in maniera discreta e riservata con le persone e le aiuta, sostenendole nei momenti di difficoltà".

Dopo la giornata del 24 giugno, tra l’altro festa del Patrono, quando il camper psicologico sarà in piazza a disposizione di tutti i cittadini in forma gratuita per l’intera giornata, nel 2024 la giunta Vadi svilupperà il progetto completo e il camper sarà presente per diversi mesi continuativi, in un luogo specifico, in modo da poter prendere in carico le persone in maniera strutturata. "Psicologo on the road", progetto, unico in Italia nel suo genere, propone, come idea di base, la possibilità di avvalersi del sostegno psicologico per tutti.

Nello specifico si vuole normalizzare l’accesso a questo servizio, per troppo tempo ad appannaggio solo di chi poteva permetterselo, andando nella direzione di un accesso fruibile e universale e abbattendo lo stigma sociale che troppo spesso accompagna chi si rivolge a dei professionisti in ambito psicologico. Le parole d’ordine sono quindi flessibilità e inclusività. Un servizio rivolto a tutte le fasce di età attraverso l’utilizzo di un camper, o studio mobile, attrezzato ad hoc, che sarà raggiungibile facilmente. Gli incontri prevedono un colloquio di circa 30 minuti e sono svolti da un professionista, psicologo o psicoterapeuta regolarmente iscritti all’albo. Si effettua in un ambiente che garantisce un setting verosimilmente uguale a quello che si crea nello studio professionale.