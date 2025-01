Salgono i prezzi, ma c'è la spesa low cost

Arezzo, 16 ottobre 2021 - Si alzano i prezzi al consumo in città e scatta la corsa alla spesa low cost. E’ quanto emerge dall’ufficio statistica del Comune che elabora i dati Istat. Gli ultimi disponibili sono relativi ad agosto ecco perché c’è da mettere in conto un’ulteriore impennata sia a settembre che a ottobre in considerazione dell’ulteriore aumento di materie prime ed energia. Tra agosto 2020 e agosto 2021 i prezzi al consumo per abitazione, acqua, energia elettrica e altri combustibili sono saliti del 9,7%. Più 4,3% per i trasporti, +4,3 mobili, articoli e servizi per la casa. E ancora, nello stesso periodo si è registrato +1,3% sul costo di servizi ricettivi e ristorazione. Ma leggeri aumenti hanno riguardato un po’ tutto: +0,3% per servizi sanitari e salute, 0,5 per abbigliamento e calzature, seguono i prodotti alimentari. E proprio i prodotti alimentari i primi a viaggiare su gomma, sono ora al centro di ulteriori rincari dovuti all’aumento di energia e carburanti.

Ecco allora che la caccia al risparmio diventa fondamentale. Dopo la stangata sulle bollette di luce e gas (300 euro in più a famiglia), la corsa dei prezzi delle materie prime (dal petrolio al gas) e quindi di trasporti e costi di produzione, rischia di trasferirsi sui consumatori. La grande distribuzione prova a frenare la pressione mettendo in campo una serie di offerte. Catena che vai promozione che trovi, dai bassi e fissi al sottocosto. Da Esselunga fino al 17 ottobre tanti prodotti di marca scontati fino al 50%. E sempre qui si può fare la spesa completa con circa 14 euro. Come? Mettendo nel carrello solo i prodotti con l’incarto giallo della linea Smart che permettono di spendere meno della metà dei prezzi dei prodotti di marca. Sono oltre 400 le confezioni gialle che Esselunga assicura permettono di riempire i cestini della spesa per la precisione con appena 14 euro e 0,7 centesimi. Cosa portiamo a casa? Tutto ciò che serve per i pasti e per la pulizia di casa e persona. Abbiamo provato a mettere nel carrello: 1 kg di farina a 0,34 centesimi, 1 kg di riso a 0,95, 1 kg di pasta a 0,59, 190grammi di pesto a 0,99, 150 grammi di olive nero a 0,79, una confezione di grissini a 0, 59, una mozzarella a 0,45, la bottiglia di cola o gassosa a 0,35. I wurstel a 0,50, il tonno a 1,09, l’insalata in busta a 0,79, scatoletta per gatto a 0,39. E poi 1 litro di latte a lunga conservazione a 0,63 centesimi, lo yogurt a 0,55, 1 kg di biscotti frollini a 1,05, la tavoletta di cioccolato a 0,45, la confezione di caffè macinato a 0,79, il detersivo pavimenti a 0,79, 1 litro di bagno schiuma a 1 euro e 1 litro di sapone liquido a 0,99. Totale 14,07.

Conad mette un calmiere al carrello con i Bassi e fissi. Centinaia di prodotti indispensabili a prezzi che non variano: fino al 31 dicembre riguardano tutto ad eccezione di alcuni prodotti di frutta e verdura fresca legati alla stagionalità e validi fino al 31 ottobre. Prodotti di qualità a prezzi da discount anche da Pam con l’etichetta Spendi Meno. Alla Coop sconti fino al 50% per i soci e poi ogni 15 euro di spesa, buono da 10 euro da spendere la settimana successiva ogni 50 euro di acquisti. Altro capitolo riguarda i discount dove è infinita la lista di prodotti “zero virgola”.