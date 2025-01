Saldi, è una partenza sprint. La spinta di Fiera ed Epifania: "La gente è tornata nei negozi"

Buona la prima. Inizio sprint per i saldi invernali. La partenza può essere ritenuta positiva, se ci si basa esclusivamente sul numero di presenze in giro per la città (la coincidenza con la fiera Antiquaria, il ponte della Befana e le attrazioni della città di Natale) hanno sicuramente aiutato le attività. E allora i negozianti provano a guardare con ottimismo ai prossimi due mesi dopo un periodo natalizio caratterizzato da alti e bassi. "Nel primo giorno di saldi - ha commentato il presidente di Federmoda Confcommercio Paolo Mantovani – è stato alto l’interesse dei consumatori: gente nei negozi, tra curiosi in esplorazione,"saldisti" esperti in cerca degli affari migliori (magari sui capi che avevano già adocchiato) e clienti affezionati che chiamano per sapere se sono rimasti certi prodotti e qual è la percentuale di sconto applicata. Niente code, ma quelle ormai non esistono più da un po’ di tempo. La settimana prossima aspettiamo gli affezionati dei saldi, quelli che aspettano le offerte con lo sconto più alto e per questo sono disposti ad accontentarsi di colori e modelli rimasti in negozio". Ma per Arezzo gli affari nel primo giorno di saldi sono stati col segno positivo. Mauro Peloni commerciante di Corso Italia conferma: "Un avvio col botto tanta gente in giro a fare acquisti. La città del Natale con i suoi turisti ha dato grande vitalità al commercio ma anche ad altre attività, dobbiamo continuare così. È vero, la nostra è una piccola realtà ma attraverso queste iniziative facciamo muovere verso Arezzo migliaia di persone ogni anno che danno una mano alla nostra economia e fanno conoscere uno scrigno ricco di storia e artistiche pochi conoscono".

Bene gli affari anche per Roberto Manni con un negozio di abbigliamento anche lui in Corso Italia: "Non ho ancora quantificato come sia andata la giornata, ma visto gli acquisti fatti, posso solo essere contento. Tanti i capi spalla richiesti e soprattutto quelli dei coliri più in voga quest’anno: il marrone su tutti. Il color cioccolato quest’inverno a fatto accantonare il nero". Se i commercianti aretini gongolano per le vendite, nel vicino outlet della Valdichiana si respira la stessa aria. Partenza col botto nei 140 punti vendita della cittadella della moda. Saranno due mesi lunghi di spese. Il budget medio a persona sarà un pò più contenuto (140 euro anziché 142 come nel 2024).