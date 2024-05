Saione, continua la caccia alle firme. Comitato sempre in azione. Il Comune: "Richieste sotto esame"

di Gaia Papi

AREZZO

Eravamo rimasti al consiglio comunale aperto della scorsa settimana, il fronte Saione è tutt’altro che fermo. Già lunedì 27, alle 14, ci sarà un nuovo incontro tra il comitato di Saione e la vicesindaco Lucia Tanti. "Un nuovo confronto per continuare nel percorso di dialogo finalizzato a fare, far bene e fare il più possibile insieme" spiega la Tanti. "Sappiamo che ci sono sensibilità diverse: chi ci invita ad andare avanti con il progetto attuale, e il Comitato che ci chiede di fare cambiamenti. L’amministrazione, come sempre, propone poi ascolta ed infine decide cercando di dare ai cittadini lo spazio che si meritano. Governare non vuol dire né rinunciare a scegliere, né ad ascoltare" continua Tanti. "Intanto l’amministrazione conferma di aver preso in piena considerazione le osservazioni di quei cittadini che si riconoscono nel Comitato tanto è vero che alcune istanze sono già state accolte e altre sono al vaglio dei tecnici per verificarne ogni aspetto" spiega. Il tempo intercorso fra l’ultimo, il secondo, incontro e quello in programma per lunedì è servito proprio a questo. Affinché i tecnici comunali valutassero la fattibilità delle proposte alternative presentate dal comitato al Comune rispetto al progetto originale di riqualificazione della piazza. "Spero che questo Comitato resti operativo in futuro perché, al di là delle posizioni specifiche, la ritengo una realtà molto interessante. E presto SaioneMob, con il contributo del Comune e della Fondazione Arezzo Comunità, sarà un nuovo momento di crescita di un quartiere sempre più modello di cittadinanza attiva" continua la vicesindaco. "Del resto noi non cerchiamo fans, ma cittadini anche critici con cui "Fare Arezzo" conclude. "Cosa ci aspettiamo da questo nuovo incontro? Delle proposte e capire dove il progetto può essere modificato" spiega Simona Coradeschi, portavoce del comitato di Saione che intanto continua a raccogliere firme contro il progetto di riqualificazione della piazza. Tre i punti contestati: l’eliminazione degli 11 alberi sani, lo spostamento dell’asse viario di via Guelfa e l’impermeabilizzazione della piazza. Lo spiegano dal quartiere fin da quando il progetto è stato presentato, e lo hanno fatto in consiglio comunale davanti al sindaco. Sindaco che, in quell’occasione, aveva spiegato: "Andremo a vedere cosa cambiare nel progetto, per migliorarlo. Forse non coglie le vostre aspettative. Ma non possiamo permetterci, a questo punto, di non fare nulla".