Sagra della Nana: nove serate di festa nel cuore di Montagnano

Arezzo, 26 agosto 2024 – Nove serate dedicate ai sapori della tradizione contadina nel cuore di Montagnano. Il mese di settembre, come tradizione, sarà scandito dalla Sagra della Nana che mobiliterà l’intera comunità del piccolo paese della Valdichiana per andare a rinnovare un’attesa e partecipata festa di fine estate in calendario da mercoledì 11 a domenica 15 settembre e da giovedì 19 a domenica 22 settembre.

Questo evento, giunto alla cinquantaduesima edizione, troverà il proprio fulcro nella volontà di condividere il “buon mangiare” tipico della cultura contadina con specialità quali le tagliatelle al sugo di nana e la nana in porchetta, ma proporrà anche un calendario ricco e variegato dove ogni giorno saranno previste occasioni di intrattenimento, svago e ballo.

La Sagra della Nana sarà eccezionalmente anticipata dal prologo dell’11 settembre dove sarà prevista una “Cena del Cacciatore” con piatti alla carta, solo su prenotazione e fino a esaurimento posti.

Tra i momenti più attesi rientra il concerto di sabato 21 settembre dove musica e divertimento si uniranno con la Mirko Casadei Big Band per festeggiare i settant’anni dell’iconico valzer “Romagna Mia”, poi le altre serate vedranno alternarsi alcune delle migliori orchestre-spettacolo del panorama nazionale con grandi interpreti quali Andrea Bianchini, Federica Cocco, Claudia Scacciafratte, Luca Bergamini o la Ritmika Band.

Giovedì 12 settembre, invece, è in programma “Una piazza per cantare” con Walter Sterbini, finalista di The Voice Senior di Rai2 nel 2022, mentre una particolare attenzione sarà rivolta anche ai più giovani con un parallelo cartellone con eventi e dj-set strutturato dallo Spazio Enjoy.

Tra le iniziative collaterali rientra la quinta edizione della passeggiata “La CammiNana” che, organizzata in sinergia con l’associazione A Piede Libero, partirà alle 15.30 di domenica 15 settembre e si svilupperà tra alcune delle strade più belle che circondano Montagnano con un ristoro a metà percorso tra vini e specialità tipiche.

L’ultima giornata della Sagra della Nana sarà invece arricchita dalla quarantesima edizione della corsa podistica Montagnanata di domenica 22 settembre che, dalle 15.30, proporrà un confronto tra decine di corridori di diverse età. Il programma dettagliato di ogni serata con orari e ulteriori informazioni sarà disponibile sulla pagina facebook e sul profilo Instagram “Sagra della Nana Montagnano”.

«La Sagra della Nana - spiega Silvia Caldari, presidente del Comitato Festeggiamenti Paesani Montagnano, - si rinnova ininterrottamente dal 1972 per condividere i sapori, le atmosfere e le tradizioni della cultura contadina rurale della Valdichiana.

Gastronomia, musica, folclore e sport si uniranno nelle nove giornate di una festa che coinvolgerà l’intera comunità paesana di Montagnano per andare ad accogliere e a servire i tanti commensali attesi dalla provincia di Arezzo e dalle provincie limitrofe».