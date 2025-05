Rotatoria Fiorentina. Il cantiere è ripartito durante la fiera dell’oro

In attesa della partenza del cantiere principale, via Fiorentina è nuovamente nel caos. Da oggi sarà interessata da significative modifiche alla viabilità per consentire i lavori di realizzazione di un nuovo tratto di elettrodotto interrato a media tensione, ma già da due giorni la circolazione ha subito delle modifiche del tutto inaspettate dagli aretini, "ancora una volta – denunciano - non siamo stati avvertiti in nessun modo". Quello allestito e in cui gli operai stanno lavorando è un cantiere minore rispetto a quello per la rotatoria, che avrà dimensioni e impatto maggiore sulla città, e che verrà presentato domani dall’assessore Marco Sacchetti in una conferenza stampa.

Intanto, da oggi fino alle 18:30 del 19 maggio, i lavori comporteranno restringimenti di carreggiata e divieti di sosta con rimozione forzata attivi 24 ore su 24. In particolare, le limitazioni interesseranno il tratto compreso dal civico 90 fino all’intersezione con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola e da qui fino al civico 146. Si tratta di una delle arterie più trafficate della città, nodo strategico per la viabilità urbana ed extraurbana, che subirà inevitabili rallentamenti.

Saranno inoltre chiuse al transito le due corsie di decelerazione e immissione, entrambe nei pressi del semaforo, rispettivamente su viale Giovanni Amendola in direzione centro e su via Fiorentina in uscita da viale Giovanni Amendola. Per tutta l’area interessata dai lavori è stato istituito il limite di velocità di 30 chilometri orari, misura necessaria a garantire la sicurezza di automobilisti, pedoni e operatori del cantiere.

Per fare il punto sulla futura cantierizzazione di via Fiorentina e illustrare nel dettaglio i prossimi decisivi passaggi, domani è prevista una conferenza stampa domani. A intervenire sarà l’assessore Sacchetti che fornirà aggiornamenti su tempistiche, fasi dei lavori e misure per contenere i disagi per residenti, commercianti e automobilisti. Arezzo si appresta dunque ad affrontare un altro periodo di inevitabili difficoltà legate alla realizzazione della maxi rotatoria con sottopasso. Cantiere che dovrebbe proseguire per tutto il 2025 e per buona parte del 2026, come ha più volte spiegato l’assessore Sacchetti in consiglio comunale.