Rotatoria Fiorentina da 700 mila euro in più

L’ulteriore finanziamento della rotatoria di via Fiorentina accende la politica: "Non sappiamo più quali parole utilizzare per commentare: la giunta Ghinelli, infatti, ha deliberato lo stanziamento di altri 730 mila euro per lavori legati allo spostamento dei sottoservizi. Risorse sottratte alla manutenzione delle strade, alle scuole, alla videosorveglianza, all’efficientamento energetico degli immobili pubblici, alle frazioni – dicono i consiglieri di Scelgo Arezzo Marco Donati e Valentina Sileno – il nostro gruppo, più di un anno fa, ha chiesto una commissione speciale per comprendere meglio l’ammontare dei costi e l’accumularsi dei ritardi. In quell’occasione i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Ora Ghinelli hanno affossato la richiesta votando contro e assumendosi in solido con la giunta la responsabilità di tutte le problematiche relative alla realizzazione di quest’opera".

Sul tema interviene anche Alessandro Meucci coordinatore della lista civica delle frazioni Con Arezzo. Meucci chiede all’amministrazione comunale di "valutare se sia opportuno portare a termine l’attuale progetto della rotatoria di Via Fiorentina che dalle ultime previsioni verrebbe a costare quasi 8 milioni di euro, il triplo di quanto preventivato. Una cifra enorme che potrebbe essere destinata a dare risposte ai quartieri investendo per esempio sugli impianti sportivi, le scuole, le aree gioco e sui lavori di manutenzione del manto stradale che in molte zone della città è in condizioni disastrose".