Rivoluzione traffico in via Fiorentina. Rotatoria, sei giorni di deviazioni

Arezzo, 29 luglio 2024 – L’ora X della rotatoria Fiorentina. dopo settimane di polemiche e promesse, potrebbe essere scoccata stamani. Sono infatti state introdotte le prime limitazioni alla circolazione legata ai lavori sull’opera che coinvolge la tangenziale. "L’unica in grado di rispondere con efficacia alle esigenze di scorrimento e collegamento che insistono su quell’area" ha detto il sindaco. Quindi avanti tutta con i lavori partendo dai ‘sofferti’ sottoservizi.

Per sei giorni verranno chiuse alcune strade: da oggi alle 18.30 di sabato 3 agosto per consentire i lavori ai sotto servizi in via Pitagora, in viale Don Minzoni e in zona Arezzo Fiere, è istituita la chiusura totale al traffico sia in ingresso che in uscita dalla città in alcuni tratti. Eccoli: in via Fiorentina, nel tratto che va dall’intersezione con la viabilità interna di accesso ai civici 140-216 di Via Fiorentina all’intersezione con viale Don Minzoni/viale Giovanni Amendola, che diviene così strada senza uscita per i veicoli che percorrono via Fiorentina da San Leo verso il centro città. In viale Amendola il tratto di viabilità adibita a corsia di decelerazione e immissione su via Fiorentina in prossimità dell’impianto semaforico tra viale Amendola/via Fiorentina con orario continuato.

Negli stessi giorni e orari è temporaneamente istituito il divieto per i pedoni sul marciapiede di via Fiorentina, nel tratto che va dal civico 177 fino all’attraversamento pedonale presente sulla corsia di incanalamento da via Fiorentina su viale Don Minzoni.

Sarà garantita la circolazione alternativa. I veicoli su via Fiorentina con direttrice San Leo e quelli su viale Amendola con direzione via Fiorentina-San Leo, potranno percorrere viale Don Minzoni, svoltare su viale Salvemini, svoltare verso il Centro Fiere e Congressi di Arezzo, immettersi in via Spallanzani e, infine, immettersi su via Fiorentina. I veicoli su via Fiorentina con direttrice centro città, potranno percorrere via Fiorentina fino a svoltare su via Spallanzani, girare su via Ferraris, via Levi Montalcini per poi immettersi su viale dei Carabinieri.