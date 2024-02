Rosy Bindi e l’eredità di don Milani: l’iniziativa della Misericordia

Don Lorenzo Milani, il noto sacerdote, scrittore ed educatore cattolico, sarà al centro di una tavola rotonda che si terrà martedì 5 marzo alle 16.30 nella sala conferenze della Confraternita di Misericordia di Anghiari. Il titolo dato è "L’impegnativa eredità di don Milani" e l’argomento sarà affrontato dall’onorevole Rosy Bindi (nella foto), presidente del comitato nazionale per le celebrazioni di don Milani; da don Achille Rossi, filosofo, educatore e fondatore della rivista L’Altrapagina e dell’Oratorio di Riosecco e dal professor Marco Bracci, insegnante esperto in didattica. Organizzatori dell’iniziativa, la Federazione Nazionale Pensionati Cisl di Arezzo, della Valtiberina Toscana e del coordinamento di genere di Arezzo; la Confraternita di Misericordia di Anghiari, con il patrocinio del Comune di Anghiari e la partecipazione organizzativa di Aboca spa. A poco più di anno dal suo insediamento, la segreteria provinciale di Arezzo Fnp-Cisl, rinnovata, coglie con questa pregevole e qualificante iniziativa il meritato riconoscimento per il cammino avviato.