Rivoluzione Rosa Hip . Robot per operare l’anca

Operarsi all’anca con una tecnica meno invasiva che permette un recupero più veloce. Si può al San Giusppe Hospital. Per la prima volta nel nostro Paese, Korian Italia - “network della salute”, modello unico in Italia e parte del Gruppo europeo Clariane – mette a disposizione dei pazienti una rivoluzionaria e innovativa tecnica di intervento di artroprotesi d’anca grazie alla piattaforma robotica Rosa Hip Robot. Si tratta della prima operazione eseguita in Italia e della terza in tutta Europa, resa possibile grazie alla piattaforma Robotica Rosa Hip per gli interventi di chirurgia protesica dell’anca. Un’eccellenza sanitaria italiana e, in particolare, toscana. Il primo intervento, infatti, si è svolto nei giorni scorsi alla Casa di Cura Frate Sole di Figline e Incisa Valdarno, eseguito dal Dottor Michele Franci, Responsabile Equipe e Medico Specialista in Ortopedia e Traumatologia di Korian. Ma il nuovo rivoluzionario intervento non si ferma in Valdarno: dopo la prima operazione a cura del Dottor Franci, infatti, i pazienti potranno sperimentare i benefici della nuova tecnica anche al San Giuseppe Hospital di Arezzo seguiti del Dottor Jacopo D’Ascola, che ha maturato la medesima expertise durante la sessione di formazione internazionale a Colonia. "In Korian abbracciamo da sempre la filosofia dell’innovazione, l’impegno per la ricerca, la tecnologia e l’esperienza in ambito sanitario, per offrire un servizio di qualità ai nostri pazienti e contribuire concretamente al progresso in campo medico-scientifico grazie alla competenza e all’expertise dei nostri professionisti" commenta Federico Guidoni, Presidente e Ceo di Korian Italia. "Tra i principali vantaggi di Rosa Hip Robot, la capacità del sistema di eseguire calcoli precisi a partire da circa 7 scatti radiografici dell’anca, è un’opportunità in più per i pazienti – spiega Massimo Rosati, Amministratore Delegato Casa di Cura San Giuseppe Hospital - Il suo sistema di assistenza robotizzata non richiede il posizionamento di sensori sul paziente, ma consente di lavorare solo sulle immagini raccolte, garantendo così una minore invasività dell’operazione. Si ritiene che un beneficio concreto delle operazioni all’anca eseguite con Rosa Hip Robot possa essere il più rapido tempo di recupero del paziente nel periodo post-operatorio grazie all’accesso anteriore mini-invasivo".

A.B.