Far West in amichevole, la decisione dopo le botte fra Under 16: "Ritiriamo la squadra"

Arezzo, 21 settembre 2023 – Spinte, una manata sul viso dell’avversario che si accascia a terra e in mezzo alle urla dei genitori presenti in tribuna il tentativo di rifilare un calcio ad un altro avversario a gioco fermo. È quanto mostra il video della partita tra Indicatore e Atletico Levane, un’amichevole estiva di metà settembre tra le due formazioni di Allievi B (under 16). Il fattaccio arriva nel corso di un contropiede. Intervento deciso di un ragazzo del Levane su uno dell’Indicatore, quindi uno della squadra di casa entra deciso sul portatore di palla.

L’arbitro in campo è un dirigente delle due formazioni che prova a riportare la calma ma accade l’irreparabile. "Non ho visto l’accaduto ma ho immediatamente parlato sia con i miei ragazzi che con quelli del Levane" racconta Marco Marsili, presidente dell’Indicatore che il giorno seguente ha convocato una riunione per parlare con i genitori di tutti i ragazzi. "È emersa la volontà di alcuni genitori di ritirare i propri figli dalla squadra per quanto accaduto - spiega Marsili - noi eravamo intenzionati a prendere anche provvedimenti nei confronti degli autori di questo fatto che nulla a che vedere con il calcio".

La decisione è stata a dir poco drastica. Già perchè il ritiro di alcuni elementi unito all’intenzione di allontanare gli esagitati ha ridotto all’osso la rosa della squadra. "Da qui purtroppo la lettera inviata alla Figc in cui abbiamo comunicato il ritiro della squadra dal campionato dato che non avremmo avuto un numero di calciatori adeguato per prendere parte al campionato - sottolinea il presidente dell’Indicatore - non è stata una decisione facile, ma è la realtà con la quale ci siamo dovuti confrontare. Abbiamo inviato una lettera alla delegazione di Arezzo annunciando il ritiro, chiedendo ed ottenendo lo svincolo dei ragazzi perchè è giusto che chi vuole possa continuare a giocare a calcio".

L’Indicatore, tornato quest’anno in Terza categoria, vanta anche una squadra amatoriale ealtre cinque formazioni giovanili iscritte ai vari campionati. Ieri intanto è arrivata la multa di 250 euro da parte del giudice sportivo per la rinunc ia al campionato che tra le altre cose prenderà il via questo fine settimana.