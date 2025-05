Risonanze. Il Nume festival ora si allunga

Torna a giugno a Cortona Nume Academy and festival e oltre alla imperdibili serate in programma dal 23 al 29 giugno, quest’anno il festival si amplia e si prolunga con Nume Risonanze, una costellazione di eventi musicali satelliti che tra giugno e luglio porteranno la musica da camera oltre i confini consueti. Nume Risonanze non è un "fuori programma": è il naturale proseguimento dell’esperienza artistica di Nume, un’espansione tanto nella quantità dei concerti, quanto nella ricchezza del contenuto. Ogni evento è un’occasione per ascoltare giovani promesse e artisti affermati in location non convenzionali, intime, spesso immerse nella natura o nella storia. I biglietti sono già disponibili all’InfoPoint di Piazza Signorelli a Cortona.

Il programma prevede il 23 giugno alle 19:30, alla Piscina Monti del Parterre il Nume DjsunSet con Sergey Maiboroda al violino elettrico, e il dj Lorenzo Polezzi. Una performance in collaborazione con Cautha e Psichedelico club. Il 24 giugno alle 17 al Museo Diocesano Musica e Arte, suoni su tela, il concerto e conferenza sulla musica nei dipinti con i giovani artisti di Nume Academy al violino, viola e violoncello. Intervengono l’Assessore alla Cultura Francesco Attesti e il Direttore del Museo Michel Scipioni. Conferenza a cura del Dott. Paolo Giulierini dedicato alla musica nel mondo antico. Si conclude con una breve visita guidata del Museo con particolare attenzione all’Assunzione della Vergine di Bartolomeo della Gatta e i suoi angeli musicanti.

L’8 luglio alle 21:15, nel Cortile di Palazzo Casali, Giovanni Gnocchi e L’Ensemble di 6 violoncelli dell’Università Mozarteum di Salisburgo: Valerie Fritze, Enrico Mignani, Leonardo Ascione, Ignacio Garcia Nunez, EvaSanchez Vegazo. Musiche di Ortiz, Monteverdi, Mozart, Schubert, Piazzolla e molto altro. E ancora, il 24 luglio alle 21:15, nel Cortile di Palazzo Casali Onomeya, meditazione e rilassamento a lume di candela con violoncello e campane di cristallo tibetane. Il 31 luglio alle 21:15, nella Chiesa San Domenico Le variazioni Goldberg con il Trio Candor: Lisa Jacobs al violino, Lech Antonio Uszynsky alla viola e Christopger Jepson al violoncello.