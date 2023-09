Ripartono le prove del Gruppo Musici

Arezzo, 25 settembre 2023 – Passata la Giostra di settembre e dopo una breve sospensione per ricaricare bene le energie ed affrontare al meglio i mesi a venire, il Gruppo si appresta ad iniziare formalmente il nuovo anno sociale riprendendo l'attività delle prove settimanali.

L'appuntamento è per domani, martedì 26 settembre, con una novità: è variato il luogo di ritrovo, non più in via Leone Leoni bensì nella palestra della scuola Vasari di via Emilia nr. 10. Giorni ed orari rimangono sempre gli stessi, il martedì ed il giovedì dalle ore 21 alle 22.

“L'invito è esteso anche a chi vuole approcciarsi per la prima volta alla nostra realtà e che dopo un periodo di formazione e selezione potrà inserirsi nell'organico del Gruppo, spiega il presidente Nappini - Con passione e motivazione saranno guidati dai nostri istruttori alle chiarine e ai tamburi”.