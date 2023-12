Ripartono i cantieri: tutti gli interventi. Via Fiorentina, scattano sensi unici e divieti

Inizia la settimana e ripartono i cantieri stradali del Comune di Arezzo. Tanti quelli aperti a partire da domani lunedì 11 dicembre. In particolare in via Fiorentina proseguono i lavori al maxi cantiere della discordia, una chiusura necessaria per proseguire i lavori che servono a realizzare lo snodo tra via Fiorentina e il raccordo urbano, riferito ai sottoservizi. Qui da domani fino al 15 dicembre in orario 8,30 – 18,30 scatta il divieto di sosta con rimozione tra i civici 179 e 199 di via Fiorentina e il senso unico alternato regolato da semaforo in caso di traffico intenso dall’intersezione con via Alessandro Volta e il semaforo che incrocia viale Don Minzoni.

Fino a venerdì 15 sono previsti in orario 8,30 – 17,30 il divieto di sosta con rimozione in entrambi i lati di via Setteponti tra l’intersezione con via del Mulinaccio e il civico 741. Nel corrispondente tratto di carreggiata scatta anche il senso unico alternato e un restringimento.

Fino a sabato 16, senso unico alternato in orario 8,30 – 17,30 anche in via Romana dal civico 167 per una lunghezza di 20 metri. Da domani proseguirà fino all’anno nuovo col cantiere previsto fino a lunedì 15 gennaio, il divieto di sosta con rimozione in località Olmo dal civico 7 al civico 26 in orario 8 – 20.

Da martedì 12 a sabato 16 dicembre in orario 8,30 – 17,30 scattano a Ceciliano il divieto di utilizzare il tratto di marciapiede che va dal civico 20A per una lunghezza di 20 metri e nel corrispondente tratto di carreggiata il senso unico alternato.

Fino a mercoledì 13 scatta in via Montefalco il divieto di utilizzare un tratto di marciapiede.