Rinascimento e Chimera al Salone del Libro con Della Ciana e Gallorini

Due aretini al Salone del libro di Torino. "Il mio ultimo libro non solo sarà esposto tra i libri all’apertura del Salone del libro di Torino, ma domenica prossima incontrerà il pubblico con un doppio appuntamento: presso la Regione Toscana prima e poi presso la Federazione Unitaria Italiana Scrittori".

Lo spiega la scrittrice aretina Cinzia Della Ciana, autrice di "Genio e regolatezza nel Rinascimento", Edizioni Helicon, da poco battezzato a Firenze nel Palazzo del Pegaso. "Sono contenta di essermi aggiudicata anche quest’anno la partecipazione al Lingotto perché avrò modo di portare con me i Grandi d’Arezzo: Vasari, di cui ricorre il 450esimo dalla morte, Pietro l’Aretino, Michelangelo – spiega Della Ciana – questo ricorrendo alla tecnica del dialogo teatrale, cosicché la storia si anima di storie che danno spessore al genius loci".

Non solo Della Ciana, al salone del libro di Torino oggi alle 15, presso lo stand della Regione Toscana sarà presentato anche il volume “Chimera com’era, il mito svelato” di Massimo Gallorini. L’editore Polistampa con questa iniziativa ha inteso rappresentare la Toscana parlando degli Etruschi.. Come ha scritto nella prefazione Maria Gatto, direttrice del Museo Archeologico di Arezzo: la Chimera è "L’icona della civiltà etrusca e, per gli aretini un simbolo sempre vivo".