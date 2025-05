Rigutino senza luce, scatta la protesta. Il comitato: "A rischio la sicurezza"

Dopo la zona di San Donato, tornano i blackout. A rimanere al buio non è il centro città ma la frazione di Rigutino. I post sui social si sprecano: "Due sere che Rigutino centro è al buio...si può sapere il motivo?", scrivono i residenti sul gruppo Facebook Sei di Rigutino se. Giovanni Stanganini referente del gruppo di cittadini Futuro per Rigutino, nato spontaneamente per segnalare le criticità di zona, dalla desertificazione bancaria alla chiusura dei negozi, si è fatto portavoce del problema. "Abbiamo segnalato il blackout degli ultimi due giorni ai consiglieri comunali di riferimento; una condizione molto pericolosa anche per la velocità con cui le macchine transitano dalla zona e per la mancanza di una continuità nei marciapiedi che mette in difficoltà i pedoni. Negli ultimi due giorni al buio è rimasta la frazione di Rigutino dalla rotonda verso Castiglion Fiorentino fino al centro del paese. Blackout nell’abitato e nelle attività commerciali, come il bar di zona. Gli unici presidi aperti qui dopo la chiusura della banca e dei negozi, sono rimasti il bar e l’ufficio postale". Al corrente del disservizio anche l’assessore Casi: "Invito i cittadini a fare opportuna segnalazione indicando il punto esatto, affinché il servizio venga ripristinato". Non è la prima volta che intere zone finiscono nell’oscurità al calare del sole. Dal dicembre scorso svariati balckout hanno riguardato la zona dell’ospedale. A brancolare nel buio erano rimasti pedoni, ciclisti, automobilisti con i tecnici chiamati a risolvere il guasto arrivati sul posto a più riprese.

A documentare la situazione era stato Ivo Brocchi, il direttore di Radio Fly aveva anche realizzato un video della situazione e denunciato l’accaduto dai microfoni della radio. Adesso un problema simile ha interessato la frazione di Rigutino. Ironia della sorte a fine marzo è stata chiamata "Aspettando il buio", l’iniziativa che ha segnato l’inaugurazione della nuova illuminazione del "Palazzo", l’edificio simbolo di Rigutino, ex scuola elementare ora centro di aggregazione per il paese. Con l’accensione simbolica delle nuove luci, si era acceso anche un segnale di speranza e vitalità per la comunità. Lo stesso edificio che però è rimasto al buio per il blackout degli ultimi due giorni.

Angela Baldi