Rifiuti abbandonati, arriva il salasso Cinquanta multe: in cassa 7mila euro

Multe salate per chi abbandona i rifiuti nel territorio di Loro Ciuffenna, diversificate e raddoppiate a seconda che si tratti di scarti domestici oppure ingombranti o non domestici. La modifica allo specifico regolamento del municipio, e in particolare all’articolo 13 che fissa gli importi delle sanzioni per chi decide di disfarsi della nettezza in modo non corretto, è stata approvata di recente all’unanimità dal Consiglio comunale. Nel testo si prevede appunto un distinguo nel pagamento in misura ridotta della sanzione da applicare. Chi sarà scoperto a gettare l’immondizia di casa, indifferenziata e da raccolta differenziata, dovrà sborsare i 150 euro previsti in precedenza, ma la cifra aumenta a 300 euro se si tratta di un rifiuto ingombrante, non domestico o speciale.

Un giro di vite ritenuto necessario da maggioranza e opposizione per cercare di abbattere, attraverso il deterrente di dover metter mano al portafoglio, fenomeni di inciviltà che danneggiano l’habitat di un comune da sempre votato alle buone pratiche "green". Nel frattempo prosegue la vigilanza ambientale: "Il servizio – ha ricordato il consigliere comunale con delega in materia Alessandro Baldi - è stato attivo per un anno, dal settembre 2021 al settembre 2022, mentre da qualche mese sono state previste delle videocamere di sorveglianza installate nelle varie postazioni.

Adesso il compito degli addetti è quello di visionare i filmati delle registrazioni". E i risultati non mancano con circa 7 mila euro incassati fin qui per le quasi 50 violazioni rilevate. Migliorano inoltre i dati relativi agli abbandoni, passati dai 280 annui fino alla soglia della pandemia, ai 214 del 2020, ai 199 del 2021 fino ai 105 del 2022, quando i Centri di raccolta sono diventati più fruibili grazie all’apertura della domenica mattina. Solo una delle azioni pensate per aumentare la percentuale di differenziata, insieme all’installazione sul territorio di raccoglitori di oli e Raee, il porta a porta istituito a Malva, Loro Ciuffenna e San Giustino e la collocazione di bidoni per la differenziata in tutte le frazioni montane che nei mesi estivi vedranno salire il numero dei ritiri a due a settimana, ha annunciato Baldi, a tre in agosto per far fronte alle necessità di un’area a forte vocazione turistica e presa d’assalto dai vacanzieri a caccia di fresco nel periodo per definizione più caldo della stagione.