Riccardo Lorello trionfa alla Coppa Fiera Mercatale sotto la pioggia

Riccardo Lorello (nella foto) implacabile sotto la pioggia nella classica Coppa Fiera Mercatale per Elite e Under 23. Il corridore di 19 anni del Team Hopplà era uno dei più attesi alla vigilia e ha dimostrato le sue qualità in una corsa di alto livello per la categoria. Inizio di stagione da applausi, secondo successo dopo quello di La Torre per questo promettente ragazzo nato il 23 dicembre 2005, tra gli juniores due stagioni con il Gs Valdarno, poi dal 2024 con l’Hopplà nella categoria superiore. Nella passata annata si impose sempre in questo territorio nella Coppa Penna. Al via ben 160 atleti per questa bella sfida organizzata dalla Polisport Mercatale, valevole inoltre come memorial Fabrizio Fabbri, a ricordo di un ciclista di valore degli anni Settanta, compagno di squadra di Gimondi e Moser, poi apprezzato direttore sportivo. Viste le cattive condizioni atmosferiche il percorso è stato accorciato di un giro. Al vertice sono rimasti in cinque e nello sprint finale Lorello ha prevalso nettamente precedendo Guerra, un altro dei ragazzi più attesi, Fraticelli e Burani, poi a pochi secondi il colombiano Camargo, quindi a 39” un gruppetto regolato da Cordioli. Il vincitore del 2024, Belleri, è giunto quattordicesimo. La corsa di Mercatale era la prima su strada del 2025 in provincia di Arezzo.

Ordine di arrivo