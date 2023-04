Ribollita, gnudi e pappa al pomodoro "Costanti? Chissà": gattò già in lista

"Il Caffè dei Costanti? Vedremo". Sull’altra conquista della piazza Patrizio Bertelli resta decisamente nel vago. L’assegnazione è ancora troppo fresca e probabilmente neanche ancora del tutto formalizzata. E davanti al pressing di chi preme se la cava con una battuta, "Ci vorrà un barista". Ma intanto il gattò, uno dei dolci che erano nel dna dei Costanti, è già pronto. Perché figura tra i dolci della carta alla "Buca di San Francesco". Un menu, assicura chi lo ha visto, molto elegante e che raccoglie non solo i piatti da ordinare ma anche i loro ingredienti e la cucina. Vedremo.

Intanto sulla carta non mancano le certezze. "Saranno specialità aretine": quelle che alla fine lui predilige, in tanti lo ricordano spesso ospite della Capannaccia, un altro dei ristoranti di recente chiusura.

Nel menu di sicuro tagliatelle e pappardelle: ma anche le classiche polpette di carne, gli gnudi e in questa stagione che ne è ricca i carciofi. Tra le carni l’agnello, proposto fritto, ma con spazio a bistecca e grigliate. Non mancheranno, assicurano i bene informati, pappa al pomodoro e ribollita. E almeno per il debutto di domani sera dovrebbe esserci anche la trippa. Di dolce il gattò, non nella versione ipercalorica tutto burro ma comunque con crema pasticcera e crema al cioccolato. Chi chiama si sente dettagliare le pietanze. "Ci sono già tante prenotazioni" aveva commentato Bertelli nel suo breve passaggio dalla piazza. E siamo solo all’inizio.