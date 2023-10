Rauco, spinta giallocremisi. È vicino l’accordo con l’ex

Adalberto Rauco vede crescere di nuovo le sue quotazioni al Saracino e nel frattempo vince il Master cavalieri organizzato dall’Ente Giostra della Quintana di Foligno. L’ex giostratore di Porta Crucifera sarebbe infatti finito nel mirino di Porta del Foro, dopo l’ingaggio da parte dei giallocremisi di Enrico Vedoviniallenatore. E si tratterebbe di un ritorno a casa. Il cavaliere aretino, 28 anni, ha infatti iniziato in giallocremisi e ha vinto con Davide Parsi la Prova generale del settembre 2017. Entrambi i cavalieri di riserva fecero 5. Che il quartiere della Chimera voglia tentare di ricreare quella coppia? Presto per dirlo.

Vedovini e Felici, nel frattempo frenano su qualsiasi trattativa. Ma negli ultimi tempi le cose a Porta del Foro sono andate molto di corsa, per recuperare il gap con gli altri quartieri.

Bisognerà comunque aspettare che Enrico Vedovini abbia preso in mano la situazione a Porta del Foro e capire se effettivamente tornerà mai in sella, seppur in casi di emergenza. Intanto Adalberto Rauco, una Giostra vinta dopo aver spezzato una lancia a Porta Crucifera, si è messo in luce nel master per giovani cavalieri a Foligno. In sella a Stay Safe Tonight ha chiuso le due tornate di gara senza errori con sei anelli centrati e un tempo di 1 minuto, 53 secondi, 76 centesimi. Superando anche titolari della locale Quintana. Un risultato importante a conclusione del master tenuto da Ranieri Campello, già olimpionico nella specialità del completo e dall’ex cavaliere della Quintana di Foligno Lorenzo Paci.

Nel frattempo il ritorno di Rauco in lizza è più vicino che mai.

So.Fa.