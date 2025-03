Ragazzo Solo di Giacinti . La mostra di Max Fish e Slam Poetry

Tanti eventi per il calendario di marzo di Malpighi Hub, a cura di Arezzo che Spacca e Farrago. Dopo il fortunato esperimento di febbraio, che ha visto il salone di Malpighi Hub pieno di curiosi avventori ogni giovedì del mese, i ragazzi di Arezzo che Spacca, Farrago e tutti i volontari del centro comunale hanno organizzato un altro mese di fuoco tra musica, cinema e arte declinata in ogni sua forma. Rimane la cadenza settimanale al giovedì sera, per accompagnare al fine settimana il pubblico già rilassato e coccolato, più qualche irripetibile novità fuori programma.

Questa sera un doppio appuntamento: dalle 18 la presentazione del libro Ragazzo Solo con l’autore Lorenzo Giacinti e vernissage della mostra di Max Fish di Atipicapress, dalle 21:00 Slam Poetry. Giovedì 20 marzo, torna Malpighi Stand Up, l’irriverente serata comica con ospite speciale Chiara Cami. Domenica 23 marzo, Malpighi Drink & Paint con l’artista Filippo Gallorini. Domenica 27 marzo, Malpighi Sofa, storica rassegna di musica live, fiore all’occhiello del nostro centro, con ospite speciale Missey. Gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00, eccetto l’aperitivo letterario che avrà inizio alle 18. Ingresso a offerta libera.