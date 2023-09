Raduno Harley Davidson, in arrivo in città centinaia di moto

Arezzo, 28 settembre 2023 – Si terrà ad Arezzo uno dei più grandi raduni nazionali Free Chapter Italia organizzata dall’associazione 52100 Garage ARRETIVM Free Chapter, gruppo di appassionati del bicilindrico di Milwaukee.

Grazie alla collaborazione e al patrocinio concesso del Comune di Arezzo e della fondazione Arezzo in tour ed Arezzo Fiere e Congressi anche questo anno centinaia di appassionati per la precisione 700 del marchio Harley Davidson facenti parte dei Free chapter Italia si ritroveranno ad Arezzo nei giorni 6/7/8 ottobre per Italian Event 2023 presso il centro Fiere di Arezzo.

ARRETIVM Free chapter nella persona del suo Direttore Andrea Riccioli tutti gli officier, e i soci, ringrazia per la collaborazione avuta nei vari settori e che senza questa collaborazione diventa difficile organizzare qualcosa di importante come queste manifestazioni, che danno la possibilità di far conoscere il nostro territorio ad un settore in forte crescita e di sicuro sviluppo sia economico che sociale.

Dice Riccioli: “Mettere in moto questa organizzazione è veramente difficile sopratutto perché quando lo fai per hobby è volontariato, diventa ancora tutto più complicato, però la fortuna di avere Amici e soci del chapter che ormai dopo anni di organizzazione di eventi nel settore moto harley davidson sono diventati fondamentali per tutto, poi logicamente Io riesco sempre a complicargli le cose….”

“Questo è l’evento Italiano Free chapter con più presenze in assoluto oltre 450 moto da tutta Italia e qualcuno anche estero, 700 partecipanti prenotati direi che di sicuro abbiamo portato ad Arezzo grazie alla nostra passione, qualcosa di unico, per un gruppo di 30 soci tutti rigorosamente Aretini uomini e donne, e questo credo con presunzione sia un successo meritato e voluto nel tempo, ma non ci fermeremo qui, perché nei prossimi programmi abbiamo in mente di fare il Free Meeting Europeo provabile ad aprile nel 2025 puntando sempre più in alto la nostra asticella.

Il programma prevede nella giornata di sabato 7 un Run di 170 km che toccherà i vari comuni del casentino con sosta al santuario della Verna e ritorno per la vecchia strada setteponti fino ad Arezzo fiere.