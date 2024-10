Raccolta fondi per Letizia. I funerali e le spese legali

FOIANO DELLA CHIANA

Una raccolta fondi per sostenere le spese del funerale e l’iter processuale. A lanciarlo attraverso la nota piattaforma gofundme è Eilleen, figlia di Letizia Girolami la psicologa di Foiano della Chiana uccisa due settimane fa a Foiano della Chiana dall’ex fidanzato della figlia, reo confesso. Funerali che sono stati fissati per lunedì alle ore 18,30 in forma privata. "Mi trovo costretta a dover avviare una raccolta fondi per aiutare mio padre Peter e me a sostenere le spese funerarie e le spese legali in seguito alla surreale, violenta e tragica morte di mamma", scrive nell’accorato appello Eilleen. È sempre lei a parlare della mamma descrivendola come persona "davvero speciale che rimaneva e rimane nel cuore di tutti quelli che l’hanno conosciuta". La testimonianza le arriva dai tanti messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia.

"Purtroppo, il destino ha voluto portarcela via in un modo così improvviso, orribile e violento. Nessun incidente, nessuna tragedia... Sola e pura violenza...". Per onorare la sua memoria la famiglia ha scelto una bara in legno di Paulownia che, spiega la figlia, "è un albero molto caro a mamma che lo proteggeva con tantissimo amore. Un simbolo dell’ecologia, della lotta al cambiamento climatico in quanto è il maggior assorbitore di CO2 ed è in grado di fornire più servizi ecosistemici, contribuendo così al mantenimento e ripristino della biodiversità. Tematiche, ecologia e biodiversità, a cui mamma teneva tanto e lavorava per poter poterle diffondere e proteggere". Ma la famiglia sta raccogliendo denaro anche per pagare le spese legali. "Purtroppo, essendo stato un tragico evento – scrive ancora la figlia - abbiamo deciso di avvalerci di un avvocato penalista, che possa aiutarci affinché la giustizia segua il suo corso migliore e venga fatta giustizia per la memoria di una persona così bella e amorevole che se n’è andata troppo presto". La cifra richiesta dalla famiglia con la raccolta fondi ammonta a 12 mila 300 euro. In appena 3 giorni raggiunti oltre i 4000 mila euro con alcune donazioni che arrivano anche a 1000 euro ciascuna. In attesa dei funerali di lunedì la salma di Letizia si trova esposta nella sala del commiato delle onoranze funebri Tiezzi in Via 1° Maggio 12 a Renzino, nel comune di Foiano della Chiana, e sarà possibile fare visita dalle 11 di oggi.

Laura Lucente