Quell’istituto che insegna a volare

Asia ha ali grandi sulle quali costruire il suo futuro. Le ha dispiegate quando ha scelto la scuola, dove da quattro anni, impara a trasformare un sogno in una professione. Asia non ha ancora diciotto anni ma al Professionale Margaritone è una delle protagoniste dell’indirizzo aeronautico, una rarità in Italia e un’eccellenza tutta aretina. Con lei un centinaio di ragazzi che studiano per arrivare, un giorno, a pilotare aerei civili e militari da un capo all’altro del mondo. Bravi questi ragazzi che non rinunciano alla bellezza dei loro anni leggeri eppure mettono ogni giorno un mattone sopra il progetto che infiamma il cuore. Brava questa scuola, avanguardia tecnologica, che si dota di un simulatore per guidare Jumbo. Il futuro è già qui.