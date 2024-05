Quella coperta che non riesce a scaldare tutti Nel cuore di Campo Marte, la coperta corta del senzatetto si intreccia con la richiesta di sicurezza di un centro in bilico. Vigilantes e turni pesanti per i vigili cercano di placare le paure, ma la tensione si sposta altrove. La polizia municipale si impegna, ma la coperta non basta per tutti.