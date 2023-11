Quegli uomini peggiori delle bestie

Un atto di bracconaggio e uno di pura follia contro un uccello e un cane indifesi riportano in prima pagina uomini che si comportano come bestie. Anzi peggio. Un problema culturale in cui le scuole e le famiglie devono essere le prime tappe obbligate. È necessario sensibilizzare i ragazzi fin dall’età scolastica: va estirpata la cultura dell’animale come oggetto di cui si può disporre a proprio piacimento.

Ne sono testimoni i tanti randagi, le vittime di tagliole e di bocconi avvelenati, violenze che ancora rimangono sotto silenzio, rispetto alle due, raccapriccianti, che raccontiamo oggi.

Un germe della cattiveria che rischia di diventare imperante nella nostra società.