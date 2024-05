Quattro giorni di lavori alla rete elettrica. Stop al servizio: la mappa dei blackout

E’ scattata ieri la quattro giorni di lavori che vede impegnata E-Distribuzione. Lavori che, in alcune aree della città, comporteranno la sospensione della fornitura elettrica. "Come già avvenuto a inizio maggio per gli impianti delle limitrofe via della Fiorandola e di via Baracca - spiegano da E-Distribuzione - i lavori rientrano nel piano di potenziamento del sistema elettrico cittadino ed erano stati avviati nelle scorse settimane attraverso operazione propedeutiche per l’installazione di apparecchiature motorizzate di ultima generazione".

I lavori, sempre stando a quanto reso noto da Enel, devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio (dalle 8.30 fino alla conclusione dei lavori stimata per il pomeriggio). Ieri hanno interessato via Tortaia, Maestri del Lavoro e viale Dante. Stesse operazioni questa mattina verranno effettuate in via James Cook, venerdì 17 maggio (orario ridotto da definire) e in via Montale il 20 maggio. In tutte le circostanze, i clienti saranno informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate.