Quartiere Pestello. Giochi nuovi nel parco

Un nuovo e importante investimento da parte dell’amministrazione comunale all’interno del parco dedicato a Don Luigi Savelli, nel quartiere Pestello a Montevarchi.

Sono stati, infatti, installati i nuovi giochi per i bambini per un costo complessivo di 20 mila euro, un ulteriore passo compiuto dai massimi vertici di Piazza Varchi col chiaro obiettivo di poter offrire alla cittadinanza un ambiente totalmente rinnovato e che sia più sicuro e divertente possibile per i più piccoli. La zona, in passato, era stata oggetto anche di atti vandalici sui giochi stessi e questo intervento consegna alla città nuove attrezzature moderne e più sicure per poter stare più tempo possibile all’aria aperta soprattutto nella bella stagione.

Nel parco sono state installate una torretta, una piramide, una giostra semisfera inclinata, una nuova altalena e un bilico in alluminio, tutti giochi progettati per la massima sicurezza dei bambini stessi con materiali per poterli proteggere anche da eventuali cadute.

E il secondo intervento che viene messo a frutto, nel giro di poche settimane, sempre in questa zona considerata la nuova area fitness - la "workout area" sulla quale sono stati investiti 21 mila euro. "Il nostro obiettivo – puntualizza l’assessore montevarchino Lorenzo Allegrucci – è creare un parco che possa essere nuovamente un punto di riferimento per la comunità del Pestello, ma anche per tutti i cittadini di Montevarchi.

Con questo investimento, vogliamo assicurare che il parco sia un luogo sicuro, divertente e funzionale per tutti."

Massimo Bagiardi