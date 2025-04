“Quarantastra”, al via la mostra sulla storia dell’economia aretina

Arezzo, 4 aprile 2025 – La storia e le storie dell’economia aretina in mostra al Circolo Artistico.

Sabato 5 aprile, a partire dalle 10, aprirà i battenti un’esposizione unica nel suo genere dal titolo “Quarantastra” che permetterà di ripercorrere sviluppi, evoluzioni e trasformazioni dell’imprenditoria locale negli ultimi quattro decenni attraverso le testimonianze di una selezione di aziende del territorio in rappresentanza di vari settori.

L’iniziativa, patrocinata da Comune di Arezzo e Provincia di Arezzo, è organizzata dall’agenzia Studio Astra in occasione del quarantesimo anniversario di attività con la volontà di far rivivere un immaginario viaggio dal 1985 a oggi in cui coinvolgere emotivamente i visitatori tra ricordi, momenti e avvenimenti che hanno caratterizzato la vita di tantissime famiglie aretine.

“Quarantastra” sarà visitabile gratuitamente sabato 5 e domenica 6 aprile con orario dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, poi da lunedì 7 aprile a venerdì 11 aprile resterà aperta con orario pomeridiano dalle 15.30 alle 19.00.

La mostra ospitata dal Circolo Artistico in Corso Italia vuole essere anche un’occasione di formazione e di informazione per le giovani generazioni, dunque saranno previsti nel corso della settimana anche percorsi guidati rivolti agli studenti di scuole superiori o corsi universitari per comprendere come le dinamiche imprenditoriali abbiano plasmato il territorio di Arezzo nel corso degli anni e per andare ad approfondire le diverse evoluzioni sociali, economiche e tecnologiche.

In quest’ottica, “Quarantastra” proporrà un percorso progressivo in diverse sezioni a partire dalla cronistoria del tessuto economico locale dal 1985 al 2025 con approfondimenti sui vari settori in cui l’imprenditoria è stata protagonista a livello mondiale (dal tessile all’orafo, fino all’alimentare) e sugli strumenti utilizzati nel corso dei decenni nella comunicazione, nel marketing e nella pubblicità per raccontare i rivoluzionari cambiamenti che hanno portato dai bozzetti con pennini a china fino alle più recenti frontiere dell’Intelligenza Artificiale.

L’esposizione entrerà poi nel vivo con un focus su quattordici aziende del territorio accomunate da una storia almeno quarantennale che saranno presentate con i loro numeri e le loro tappe più importanti, fino ad arrivare al contributo portato all’economia aretina da Studio Astra che è stata fondata nel 1985 da Paolo Crociani e che è oggi tra le più longeve agenzie italiane specializzate in consulenza strategica.

«Questo progetto - spiega Crociani, - vuole simbolicamente celebrare il valore dell’imprenditoria locale come motore di sviluppo e innovazione.

“Quarantastra” non solo celebra un passato ricco di successi e sfide superate, ma guarda anche al futuro e per questo motivo abbiamo ritenuto doveroso prevedere momenti dedicati ai giovani studenti per permettere loro di trarre spunto e ispirazione dalle esperienze di chi ha contribuito a costruire l’attuale realtà economica di Arezzo».