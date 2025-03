Quando la favola lascia lo schermo ad un film horror

È un po’ come se Biancaneve morisse strozzata dalla mela o se Cenerentola scivolasse dopo aver perso la scarpina. L’ombra della morte intorno ai vigili del fuoco colpisce la gente al cuore. Perché chiunque tuteli la sicurezza e l’ordine è un amico unico ma con i pompieri da sempre c’è un legame particolare. Un clima alla "arrivano i nostri" circonda qualunque tragedia, qualunque emergenza climatica: acqua, fuoco, vento. Sembrano bruciare o soffiare meno quando sulla scena si affacciano i caschi e le tute rosse di chi corre in soccorso. Unica arma che si portano in "trincea" quei presidi indispensabili per spegnere o per resistere: e proprio quelli in questo momento sembrano armi puntate contro se stessi.