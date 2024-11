Pulizia strade e sosta: le novità

Partirà da lunedì una fase sperimentale di modifiche agli spazzamenti con l’obiettivo di poter decongestionare alcuni punti critici della città. Proprio per cercare di rendere più regolare possibile il traffico all’interno del territorio comunale della città natale di Masaccio, verrà attuato questo processo che servirà per migliorare la fruibilità dei parcheggi pubblici e andare, al tempo stesso, incontro alle richieste dei cittadini. Il tutto grazie alla collaborazione con il gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani Sei Toscana. Questo primo step riguarderà soltanto una parte delle vie cittadine, non è da escludere che in futuro sempre con medesime modalità venga attuato anche in altre zone dove il traffico, soprattutto nelle ore centrali, è molto più intenso. Nello specifico saranno coinvolte via Spartaco Lavagnini, via Calamandrei, via della Costiutuzione e viale Gramsci, dove gli spazzamenti saranno spostati dalla mattina al primo pomeriggio. In particolare in via Spartaco Lavagnini lato civici dispari ci saranno il venerdì dalle 14 alle 15.30; in via della Costituzione lato civici pari il venerdì dalle 14 alle 15.30; in via Calamandrei lato civici dispari il venerdì dalle 14 alle 15.30; in viale Gramsci lato civici pari il giovedì dalle 14 alle 15.30. Giusto per avere un quadro decisamente esaustivo dei risultati che emergeranno, questa fase sperimentale durerà per tre mesi al termine dei quali verrà presa una decisione definitiva, ritornare alle vecchie abitudini o, per l’appunto, mettere in pratica queste nuove fasce orarie facendo, naturalmente, leva sulle opinioni dei cittadini residenti che, coi propri occhi, vedranno se e come cambierà in meglio la viabilità nelle zone interessate. Un lasso di tempo che servirà per cercare di modificare in meglio la quotidianità di tutti coloro che vivono o passano spesso e volentieri su determinati tratti della rete stradale cittadina.

Mas. Bag.