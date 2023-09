“Puliamo il mondo”. In Valdarno tante iniziative

Arezzo, 20 settembre 2023 – Puliamo il Mondo, la campagna storica di Legambiente, giunge al culmine in Toscana anche nell’area del Valdarno Superiore registrando adesioni record da parte dei comuni locali. Lo scorso anno erano soltanto tre e invece, ad oggi, sono stati sette su un totale di undici comuni del Valdarno Superiore che hanno aderito a Puliamo il Mondo 2023. Alcuni comuni come Loro Ciuffenna nella frazione di San Giustino ha già cominciato con le iniziative partendo domenica 17, in collaborazione con l’associazione “3 punte” che festeggia il 25° compleanno, con un ‘plogging’ itinerante per i sentieri alle falde del Pratomagno. Poi gli appuntamenti continueranno venerdì 22 settembre a Cavriglia in occasione della seconda iniziativa di “Amaterra” che coinvolgerà le classi 4° e 5° elementari dell’istituto Comprensivo per pulire le sponde del lago San Cipriano. Durante la stessa giornata appuntamento anche a Bucine, comune che partecipa a “Puliamo il mondo” da oltre 15 anni; quest’anno con due appuntamenti: la mattina nella piazza le classi 4°A e 5°B puliranno Piazza del Campo Vecchio e nel pomeriggio presso il teatro comunale ci sarà un incontro con i ragazzi e le ragazze che negli anni precedenti hanno effettuato altri interventi di pulitura e hanno acquisito meriti scolastici.

L’evento sarà accompagnato da letture, animazioni e proiezioni di video sul tema della raccolta differenziata e sulla risorsa acqua, a cura del circolo Legambiente Valdarno “Loredana Carminati”. Il giorno successivo, sabato 23 appuntamento a Figline e Incisa V.no alle. 14,30 appuntamento dietro il cassero per la pulizia delle colline sovrastanti le vecchie mura di Figline. Poi, domenica 24 a San Giovanni Valdarno verrà portata avanti la pulizia degli argini dell’Arno da ponte Ipazia a ponte Pertini, con la Pro loco e sezione Soci Coop, dalle ore 10. Gli eventi continueranno anche la settimana successiva, Puliamo il mondo si sposterà nuovamente nel Valdarno fiorentino a Reggello venerdì 29 dalle 9.00 quando i ragazzi e le ragazze delle 1° medie del “M. Guerri” porteranno avanti una pulizia dall’area del parco “Le Lastre” a monte del centro storico per poi muoversi spostarsi verso il paese. In contemporanea a Rignano, il comune in collaborazione con l’istituto scolastico ha organizzato una pulizia degli argini dell’Arno, nel tratto vicino al centro del paese.