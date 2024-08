Proxima Music presenta i corsi di canto 2024-2025

Arezzo, 22 agosto 2024 – Un percorso per valorizzare le potenzialità della propria voce, acquisendo sicurezza e accrescendo l’autostima. A proporlo è Proxima Music con i corsi di canto previsti per l’anno didattico 2024-2025 che prenderà il via a partire da lunedì 16 settembre con le giornate a porte aperte degli Open Day dove verranno presentate le attività e i docenti per un’educazione artistica su misura per ogni età e livello: dai bambini agli adulti, dalle prime note alla preparazione professionale.

La scuola aretina orienterà una particolare attenzione proprio verso il canto che è inteso come un importante veicolo di formazione e di crescita personale dove il potenziamento di capacità vocali e abilità espressive permette di acquisire fiducia in sé stessi, sviluppare il linguaggio, stimolare l’intelligenza emotiva, potenziare concentrazione e memoria.

La programmazione di Proxima Music farà affidamento su ben tre classi tenute da Benedetta Bianchi, Lali Mishvelia e Giacomo Salvietti, tre docenti con esperienze diverse che permetteranno di portare avanti un doppio percorso classico e moderno.

I corsi si svolgeranno nella sede di via Severi e saranno strutturati in modo progressivo, adattandosi alle esigenze e agli obiettivi di ogni allievo: un’attenta valutazione dell’intonazione e delle caratteristiche vocali di ciascuno, infatti, permetterà di lavorare sull’uso corretto della voce, con approfondimenti su diaframma, corde vocali, respirazione e anche riscaldamento per prevenire possibili infortuni.

La crescita tecnica è solo una parte di un processo che troverà il proprio cuore nell’acquisizione di sicurezza e autostima, con il lavoro di espressione e personalizzazione dei brani che permetterà agli allievi di esplorare e gestire le proprie emozioni per conseguire un maggior controllo di sé.

Le vere e proprie lezioni inizieranno lunedì 30 settembre, ma gli Open Day daranno già modo di sperimentare la forza trasformativa del canto attraverso una lezione gratuita in cui incontrare i docenti e scoprire il proprio potenziale vocale.

Durante queste giornate di prova sarà possibile esplorare anche gli altri strumenti a corda, a fiato, a tastiera, a percussione e elettrici proposti da Proxima Music, prevedendo così una formazione musicale completa e arricchente; per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy o scrivere a [email protected].

«Proxima Music - ribadisce Giacomo Salvietti, - crede fermamente nell’importanza di un approccio personalizzato, in grado di soddisfare le diverse passioni e inclinazioni artistiche degli studenti, spaziando tra la lirica, il pop o anche la più recente trap.

Il tutto, con un approccio personale per ogni singolo allievo e attraverso l’utilizzo di metodologie didattiche innovative che permettono di potenziare e arricchire la voce e, allo stesso tempo, di favorire una generale crescita personale. Esprimere la propria voce interiore attraverso il canto, infatti, potenzia fiducia, sicurezza e autostima».