Protagonista nel talent Carlo Beni da Montevarchi vola a The Voice Senior

Una serata da incorniciare per Carlo Beni, il cantante montevarchino che, con il suo talento e la sua esperienza, ha conquistato pubblico e giuria durante le Blind Auditions di The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici. Venerdì sera, il 73enne artista valdarnese ha stregato tutti con un’interpretazione magistrale di L’Ultima Luna, capolavoro di Lucio Dalla, ricevendo il consenso unanime dei quattro coach: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Arisa. Un’esibizione carica di emozione, accompagnata da un siparietto vivace con i giudici. Gigi D’Alessio ha elogiato la scelta del brano, mentre Loredana Bertè ha rivangato con Carlo un ricordo dei suoi trascorsi romani, quando ebbe modo di incontrarla grazie a un amico comune, Renato Zero. Clementino, invece, non ha nascosto l’entusiasmo per il nuovo acquisto della sua squadra, celebrando il momento con un’esultanza scenografica. Accanto a Carlo, a Milano, c’erano i tre figli: Francesco, Beatrice e Carolina, quest’ultima ballerina al Teatro alla Scala di Milano. Un sostegno fondamentale per l’artista, che ha condiviso con Francesco il palcoscenico per oltre un decennio. L’esibizione di Beni ha scatenato una vera e propria ondata di affetto: nelle ore successive, il cantante è stato sommerso da messaggi di stima, richieste di amicizia sui social e telefonate di congratulazioni. Tra i primi a complimentarsi con lui, Walter Sterbini, finalista di The Voice Senior tre anni fa, e numerose autorità cittadine. Carlo Beni non è solo un interprete di talento, ma un uomo che ha vissuto la musica in tutte le sue sfaccettature. Dagli esordi nei piano bar agli anni di lavoro in uno studio dentistico a Roma, che gli permise di entrare in contatto con numerosi personaggi dello spettacolo, fino alla creazione di un duo pop-lirico con il tenore David Righeschi. Oltre alla musica, Beni si è distinto anche come imprenditore. Fondò e gestì il Fitzcarraldo, una delle discoteche più celebri del Valdarno, innovando il concetto di intrattenimento con serate di karaoke e spettacoli dal vivo. Il suo amore per Montevarchi è testimoniato anche dal riadattamento dello storico inno della squadra di calcio locale, che ancora oggi risuona la domenica al Brilli Peri. A 73 anni, Carlo ha scelto di rimettersi in gioco e lo ha fatto con classe, determinazione e talento. Ora l’attenzione è tutta sulle prossime fasi del talent: riuscirà a conquistare il titolo come fece il suo amico Walter Sterbini? Il pubblico valdarnese lo sostiene e aspetta con ansia il seguito di questa straordinaria avventura.