Proseguono gli incontri pubblici del candidato sindaco Emiliano Taranghelli

Arezzo, 16 maggio 2024 – Emiliano Taranghelli, Candidato a Sindaco per il Comune di Bucine con la Lista Civica Sviluppo Comune, dopo aver presentato i candidati al consiglio comunale per le elezioni del prossimo 8 e 9 Giugno, prosegue gli incontri con la cittadinanza. Stasera sarà il Circolo Arci di San Pancrazio il luogo in cui sarà illustrato il programma elettorale. Domani, invece, sarà Pogi ad ospitare la lista Sviluppo Comune presso il Circolo Arci. Lunedì 27 maggio incontro nella sede del Gruppo Ricerche Storiche di Badia Agnano e giovedì 30 maggio a Mercatale presso l’Oratorio Ginevra. Levane ospiterà Taranghelli e la sua squadra venerdì 31 maggio presso la Sala Parrocchiale mentre lunedì 3 giugno saranno a Pietraviva presso il Circolo Filarmonica. Martedì 4 giugno il Teatro di Ambra sarà il luogo in cui verranno incontrati i cittadini del paese e l’ultimo appuntamento è in programma giovedì 6 giugno a Bucine presso la Biblioteca Comunale.

“Abbiamo organizzato un calendario pieno di incontri per illustrare il nostro programma e per ascoltare le vostre idee, dubbi e proposte. Crediamo che solo con il contributo di tutti possiamo far crescere e Sviluppare il nostro territorio in modo Comune”. Nei giorni scorsi Italia Viva ha lanciato un vero e proprio enodorsement nei confronti della lista Sviluppo Comune, che sarà appoggiata dal partito di Matteo Renzi. “Lo sviluppo è al centro della proposta", ha aggiunto Italia Viva. Inteso sia come sviluppo economico che del benessere di tutti i cittadini. Taranghelli rappresenta il miglior candidato a sindaco per la sua esperienza professionale, per la sua pragmaticità e dinamicità. La sua capacità professionale messa a disposizione dell’amministrazione di Bucine garantirà un grosso impegno al reperimento di risorse economico-finanziare e la piena responsabilità a saper gestire i lavori pubblici in modo che siano fatti in qualità e nei tempi previsti”.

Anche il centrodestra ha deciso di appoggiare il candidato Taranghelli. Da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e dal Partito Liberale Italiano è infatti arrivato un si convinto alla candidatura dell’imprenditore valdarnese. Il Cdx ha sottolineato che il movimento da lui rappresentato incarna maggiormente l'esigenza di rinnovamento fra tutti i contendenti. "Rappresenta tanti cittadini non solo di centrodestra, ma anche civici".