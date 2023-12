Pronto il libro sui cento anni dell’Arezzo

La settimana che accompagnerà l’Arezzo verso il derby con il Perugia nel posticipo di lunedì prossimo ha in calendario un altro evento. Giovedì 14 dicembre, appuntamento della sala dell’Arbitro Club di viale Gramsci per la presentazione del volume che La Nazione ha dedicato ai cento anni di storia del Cavallino. Le foto in bianco e nero degli albori, dei protagonisti. Appuntamento alle 18,30 con alcuni personaggi della storia più o meno recente del Cavallino. Un appuntamento aperto a tutti i tifosi che vede tra i vari partner dell’iniziativa anche Menchetti. Il volume sarà disponibile gratis in edicola sabato 16 dicembre in omaggio e in abbinamento all’edizione di Arezzo del nostro quotidiano.