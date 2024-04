Progetto "la Bottega dell’Arte". Laboratorio di pittura per ragazzi

BIBBIENA

All’Isis Fermi di Bibbiena nasce il progetto "la Bottega dell’Arte", un laboratorio di pittura realizzato grazie alla volontà degli insegnanti di sostegno rappresentati da Elisa Bartolini e Simona Bernacchi. Si tratta di uno spazio aperto di espressività, di creatività e di inclusione attiva, rivolto a studenti con maggiori difficoltà, che darà luogo l’11 maggio ad una mostra dal titolo "I colori delle emozioni. Apri le ali e vola", che si terrà a Bibbiena nel chiostro di San Lorenzo messo a disposizione dall’amministrazione comunale.

Nel progetto è stato coinvolto anche uno stimato artista riconosciuto in Italia e all’estero come Mario Bettazzi che ha una lunga esperienza in laboratori dedicati anche ai ragazzi e ragazze con disabilità.

"Talvolta le magie sono più concrete di quello che si può pensare – afferma il dirigente scolastico Maurizio Librizzi – La magia è quando alcune persone di buona volontà si mettono insieme e creano le condizioni perché qualcosa ritenuto difficile si possa avverare per aiutare il prossimo a sentirsi meglio in questo mondo, perché inclusione non rimanga solo una parola piena di belle intenzioni".

Il laboratorio, nel tempo ha prodotto una cinquantina di opere d’arte, che i docenti e la scuola hanno deciso di far conoscere per coinvolgere tutti, dando vita ad una mostra che sarà dedicata ad Alessandra Lumachi una colonna portante dei colleghi del sostegno all’Isis Fermi. "Dipingere – commenta Bettazzi – coinvolge tutte le funzioni percettive e cognitive e l’arte diventa fondamentale per accompagnare la trasformazione, l’evoluzione, lo sviluppo e la crescita di ognuno di noi".

S.D.