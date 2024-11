Priorelli lancia la Castiglionese in orbita

Castiglionese

1

Antella

0

CASTIGLIONESE: Balli, Capogna (40’ st Cecci), Cavallini (36’ st Giorgi), Gori, Menchetti, Menci, Berneschi, Monteiro Ribeiro, Doka (21’ st Falomi), Priorelli (45’ st Viciani), Buzzi (29’ st Brilli). A disp. Antonielli, Ceccherini, Parisi, Bezziccheri. All. Fani.

ANTELLA: Brunelli, Cipriani, Amoddio (39’ st Ara), Papalini, Arnetoli, Fratini, Castiglione, Calamai, Santucci, Batistini (26’ st Del Sante), Pareggi (11’ st Pecchioli) . A disp. Scro, Liguori, Benettini, Viganò, Manetti Sam., Marafioti. All. Francini.

Arbitro: Iglio di Pistoia (Cerofolini-Amzil)

Rete: 16’st Priorelli

Note: ammoniti Cavallini, Berneschi e Batistini. Spettatori circa 250.

AREZZO – Il gol di Priorelli atteso per un’ora esatta regala la vetta dell’Eccellenza alla Castiglionese. Grazie alla vittoria di misura contro l’Antella e il pareggio dell’Affrico nel derby con lo Scandicci, la squadra di Roberto Fani balza in testa alla classifica e riscatta il passo falso di domenica scorsa in casa del Mazzola. La partita si gioca nel campo neutro Luciano Giunti di Arezzo dove di solito gioca l’Olmoponte per l’indisponibilità dello stadio Faralli che avrà un nuovo terreno di gioco misto naturale-sintetico.

Sono i viola a mantenere il pallino del gioco fin dall’inizio, i fiorentini sono ultimi in classifica ma non si danno per vinti e ribattono colpo su colpo alle iniziative dei chianini. Già al 10’ con Cavallini e al 19’ con Berneschi la squadra di casa mette alla prova le doti del portiere ospite Brunelli che sembra in giornata di grazia. Il primo tempo finisce con un altro paio di conclusioni in porta della squadra di Fani che però non creano particolari problemi all’Antella che si difende con ordine. Nel secondo tempo la musica è la stessa e la Castiglionese prova in tutte le maniere a sbloccare il risultato. Ci prova prima Berneschi al 48’, di poco alto, e poi Buzzi al 59’ con un’altra grande parata di Brunelli. è il preludio al gol che decide la partita: la firma è di Priorelli che aveva preso il posto da titolare vista l’indisponibilità di Minocci. L’Antella reagisce con veemenza costruendo quattro occasioni senza fortuna con Santucci (due volte), Castiglione e Del Sante. La Castiglionese invece prova a chiuderla con Berneschi che non ha fortuna.

Domenica la Castiglionese è ospite della Colligiana, terza in classifica con due punti in meno di Fani & C.