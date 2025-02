Primi passi per le elezioni 2027. Il Pd in campo per tornare in sella

Un primo passo verso le elezioni comunali del 2027 a Sansepolcro da parte di chi vuol riprendersi il governo cittadino? La lettura in questa chiave ci sta tutta. "Collettiva-mente: intelligenza collettiva per cambiare la città" è lo slogan che accompagna l’evento di sabato 1° marzo all’agriturismo Podere Violino, dalle 14.30 alle 19. Promotrici sono le forze politiche del centrosinistra biturgense: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Italia Viva, Insieme Possiamo e Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno deciso di impostare un nuovo modo di incontrarsi, di riflettere e di progettare insieme il futuro della città e della Valtiberina Toscana.

Si arriva a questo appuntamento dopo mesi di incontri e confronti, che hanno portato il centrosinistra a pensare a una nuova modalità di coinvolgimento delle persone, molto più interattiva e vivace rispetto ai soliti incontri frontali, in cui in pochi parlano e tutti gli altri ascoltano. Il programma del pomeriggio è articolato: presentazione dell’attività e dello svolgimento della giornata; lavoro comune su analisi, idee e progetti; lavoro a gruppi sui temi chiave individuati; condivisione dei lavori di gruppo; sintesi dei lavori e individuazione delle attività future e della "road map" e in conclusione l’aperitivo conviviale di fine lavori.

Non è prevista una quota di iscrizione, ma solo una eventuale offerta volontaria per coprire i costi di organizzazione. "Il tema centrale dell’iniziativa è quello di costruire una visione condivisa per Sansepolcro oggi, domani e dopodomani – si legge nella nota - attraverso il metodo dell’intelligenza collettiva. I cittadini sono stati invitati a partecipare per contribuire con analisi, idee e progetti che possano rispondere alle esigenze del territorio e a migliorare la qualità della vita nella nostra comunità. La partecipazione attiva dei cittadini è ritenuta elemento fondamentale per il successo dell’iniziativa.

"Collettiva-mente" sarà un laboratorio di idee che offrirà l’opportunità di incidere concretamente sulle decisioni politiche locali, rafforzando il legame tra cittadinanza e istituzioni. La voce dei cittadini ha un valore essenziale per individuare le priorità, proporre soluzioni innovative e immaginare una Sansepolcro capace di affrontare le sfide di domani.