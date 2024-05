Primavera il ritorno di sagre e feste paesane

Con la primavera ripartono le sagre. Primo maggio con la Fiera del Fiore e del Rame. A Cortona il centro storico accoglie vivaisti e artigiani e si trasforma in un giardino. È la quarta edizione di questo appuntamento dedicato alle imprese del mondo florovivaistico che torna ad abbinarsi con la manifestazione del rame lavorato. In questi giorni di bella affluenza turistica, anche la Festa del Lavoro a Cortona offrirà un’occasione di richiamo per i visitatori. In arrivo a Monte San Savino la prima edizione di Sagre in Comune. Il Comune di Monte San Savino e l’Azienda Speciale Monteservizi in collaborazione con le tre notissime Sagre del Comune presentano un grande evento culinario. Sagra della Nana di Montagnano, Sagra della Porchetta di Monte San Savino e Sagra del Cocomero di Alberoro per la prima volta insieme a Monte San Savino per proporre le loro specialità. A far da cornice all’evento il centro storico di Monte San Savino e tanta buona musica. L’evento ha anche uno scopo benefico, il ricavato infatti sarà devoluto all’Istituto Comprensivo Andrea Sansovino di Monte San Savino. Un investimento nel presente per le giovani generazioni del futuro. L’appuntamento è per sabato 4 maggio a cena e domenica 5 maggio a pranzo e a cena per un fine settimana di vero gusto.