Prezzi bloccati quando ormai è troppo tardi

Sembra più un’iniziativa di marketing che un intervento anti-inflazione. Da ieri in un centinaio di punti vendita della provincia ci sono prodotti con il bollino del carrello tricolore, a indicare prezzi calmierati. Tre mesi, Natale compreso, in cui la folle corsa degli scontrini dovrebbe fermarsi. Ma all’entusiasmo dell’annuncio non sembra seguire altrettanta passione. Alcune catene proseguono con la politica degli sconti sui prodotti con il loro marchio, mentre alcuni discount hanno deciso di non partecipare.

Il disincanto dei clienti sta tutto nella frase di una signora in un supermercato della città: "È inutile fermare i prezzi ora: gli aumenti degli ultimi 4 anni non sono gli stessi della mia pensione". Come darle torto?