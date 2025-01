Prevenzione urologica, bene il San Donato. Arriva il Bollino azzurro dalla Fondazione Ets

AREZZOC’è anche il San Donato fra i 156 ospedali italiani che si sono visti assegnare il Bollino Azzurro dalla Fondazione Onda Ets nel corso della seconda edizione dell’iniziativa nazionale promossa da Fondazione Onda Ets. Il riconoscimento viene assegnato agli ospedali virtuosi nell’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche. Il Bollino Azzurro viene assegnato considerando la presenza in ospedale di servizi di promozione della prevenzione della salute sessuale e riproduttiva maschile, percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari per le problematiche uro-andrologiche. "Su Arezzo la presa in carico del paziente con tumore della prostata – spiega Filippo Annino, direttore urologia - avviene sin dalla diagnosi di tipo multidisciplinare grazie all’attivazione, oltre un anno fa, dell’ambulatorio uro-oncologico nel quale il paziente viene seguito dall’urologo e dall’oncologo dal momento della diagnosi fino al successivo follow up post-terapeutico. Questo garantisce la gestione, oltre che della malattia, anche di quelli che sono gli aspetti funzionali di recupero della continenza e della sfera sessuale".