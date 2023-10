Premio San Michele all’isola di Lampedusa: arriva il suo sindaco

Alla comunità di Lampedusa il premio San Michele d’Oro. "A questo fazzoletto di terra in mezzo al Mediterraneo, circa 20 km quadrati, sarà assegnato il Premio San Michele d’Oro 2023". Lo ha annunciato il sindaco Mario Agnelli che aggiunge "Alla comunità di Lampedusa e Linosa in segno di riconoscenza, amicizia e solidarietà ma anche di ammirazione per l’accoglienza dimostrata in tutti questi anni e il notevole impegno profuso, in questo ultimo periodo, per il territorio locale, regionale e nazionale nell’affrontare l’emergenza umanitaria di carattere internazionale quali sono i flussi migratori provenienti dal continente africano".Il premio verrà consegnato al collega Filippo Mannino(nella foto), sindaco di Lampedusa e Linosa, "che ringrazio per la sua disponibilità, l’onore di rappresentare la sua gente e la sua terra", dice Agnelli. La cerimonia è in programma sabato 28 ottobre alle ore 18.00 presso la Chiesa di San Michele Arcangelo sarà aperta al pubblico.