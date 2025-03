Potere all’Immaginazione. Il Festival della Fotografia

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha registrato oltre 8.000 visitatori, il Festival della Fotografia Italiana torna nel 2025, dal 13 giugno al 21 settembre, con una programmazione ancora più ricca ed eventi diffusi nei suggestivi scenari del Casentino, in Toscana, tra Bibbiena – Città della Fotografia, Poppi e Pratovecchio Stia. Organizzato dalla Fiaf – Federazione Italiana Associazioni Fotografiche, il Festival è il principale appuntamento dedicato alla promozione e alla valorizzazione della cultura fotografica italiana, mettendo in dialogo grandi maestri, nuovi talenti e il mondo dell’editoria fotografica. Il suo carattere diffuso e inclusivo lo rende un progetto unico nel panorama culturale nazionale, coinvolgendo diverse sedi espositive e un pubblico ampio e diversificato.

Attraverso mostre, incontri, workshop e momenti di formazione, il Festival non solo celebra la storia e l’evoluzione della fotografia italiana, ma crea uno spazio di confronto tra generazioni e linguaggi, favorendo la scoperta di nuove visioni, promuovendo un dialogo costante tra passato, presente e futuro dell’immagine e stimolando il dibattito sul ruolo della fotografia nella cultura contemporanea. Il successo della prima edizione ha confermato l’interesse e l’entusiasmo del pubblico per un evento che valorizza il patrimonio visivo nazionale.

Durante le 17 settimane di programmazione e i due weekend speciali, il Festival ha accolto oltre 8.000 visitatori, che hanno potuto ammirare 987 fotografie esposte in 37 mostre, allestite in 9 suggestive sedi espositive. L’impatto del Festival e il suo ruolo nella promozione della fotografia italiana sono stati riconosciuti anche a livello istituzionale, con l’assegnazione del contributo del Bando Strategia Fotografia 2024 del Ministero della Cultura (Dipartimento per le Attività Culturali, Direzione Generale della Creatività Contemporanea). Il Festival ha ottenuto il contributo massimo erogabile, confermando il valore della sua proposta culturale e artistica.

La seconda edizione del Festival della Fotografia Italiana si svilupperà attorno al tema "Il Potere dell’Immaginazione", indagando il ruolo della fotografia come mezzo capace di superare i confini tra realtà e visione, tra testimonianza e creazione artistica. Il Festival si svilupperà attraverso una grande mostra principale, "Arte e Fotografia. Zero effetti collaterali", curata da Denis Curti, che esplorerà il rapporto tra fotografia e altre forme artistiche, ponendo il focus su tutti quegli artisti che hanno deciso di impiegare la tecnica fotografica per le loro produzioni, ricerche e sperimentazioni.